В криптосообществе обвинили команду LENA Network в проведении rug pull на 753,11 ETH (около $2,8 млн на момент написания)

В криптовалютном сообществе возникли обвинения в адрес команды LENA Network в совершении мошенничества на сумму 753,11 ETH, что на текущий момент эквивалентно примерно $2,8 млн. Согласно данным DEX Screener, стоимость токена проекта упала на 89%.

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LENA Network представляет собой децентрализованный протокол для фарминга криптовалюты. На момент начала марта 2024 года проект привлек уже более 850 ETH, что составляло около $3,18 млн.

Проект выпустил токен CANDY 6 марта 2024 года. После того, как с адреса, связанного с командой проекта, была произведена транзакция на сумму 753,11 ETH на счет, принадлежащий бирже OKX, у инвесторов возникли опасения относительно возможности вывода средств.

Пользователи также столкнулись с трудностями при попытке вывода токенов. Представители команды проекта заявили о своей прозрачности и честности, однако позднее объявили об отказе от прав на смарт-контракт токена CANDY.

В результате произошедшего стоимость токена резко снизилась с $2,6 до $0,21 на момент написания новости.