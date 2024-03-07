5 марта 2024 года курс биткоина преодолел рекордную ценовую планку и установил новый ATH на уровне $69 129 на бирже Coinbase

5 марта 2024 года стоимость биткоина достигла рекордной отметки, превысив $69 129 на бирже Coinbase. Это вызвало рост инвестиционного портфеля Сальвадора, который теперь составляет более $185 миллионов.

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Данные от Nayibtracker показывают, что Сальвадор имеет в своем распоряжении 2855 BTC, закупленных по средней цене $42 548. Инвестиции в биткоин принесли стране прибыль свыше $65 миллионов.

В декабре 2023 года инвестиционный портфель Сальвадора впервые принес прибыль. Президент страны Найиб Букеле заявил о намерении ежедневно приобретать 1 BTC с 18 ноября 2022 года.

Биткоин был легализован в качестве платежного средства в Сальвадоре в осень 2021 года, несмотря на критику со стороны МВФ.

Хотя стоимость биткоин-портфеля Сальвадора упала на 58% в сентябре 2022 года, страна продолжает активно инвестировать в криптовалюту.

Власти Сальвадора приняли несколько мер, чтобы стимулировать использование биткоина. Гражданство Сальвадора будет предоставлено тем, кто инвестирует $1 миллион в биткоины или USDT в местные проекты, а также разрешен выпуск биткоин-облигаций.

Опрос университета Хосе Симеона Каньяса показал, что в 2023 году 12% сальвадорцев использовали биткоин для покупок.