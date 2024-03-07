Протокол Hedgehog привлек $1,5 млн в ходе предпосевного раунда финансирования

Протокол Hedgehog привлек $1,5 млн в процессе первого раунда финансирования. Инвестиции поступили как от бизнес-ангелов, так и от венчурных фирм.

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Команда Hedgehog занимается оптимизацией работы блокчейна, снижая издержки и решая проблемы сетевой загруженности. Они планируют запустить токен, привязанный к комиссиям в сети Ethereum. Данный токен будет отражать среднюю стоимость транзакций за последние 50 блоков, позволяя пользователям застраховаться от высоких комиссий и проводить арбитраж.

Эксперты отмечают сходство концепции Hedgehog с децентрализованным стейблкоином DAI. Однако, Hedgehog использует механизм арбитража для поддержания связи с комиссиями в транзакциях, в отличие от DAI, который привязан к доллару.

Среди инвесторов Hedgehog выделяются основатель компании Lido Finance Василий Шаповалов и менеджер стартапа Blockscout Игорь Баринов. Кроме того, в раунде финансирования приняли участие венчурные фирмы: Marshland Capital, Tenzor Capital, Prometeus Ventures, 3Commas Capital, Nothing Research, ZBS Capital.

Собранные средства будут направлены на развитие нативных ончейн-деривативов и блокчейн-пространства Modular Synthetic Blockspace.

Это второй раунд финансирования после успешного привлечения $23 млн протоколом рестейкинга Ether.Fi.