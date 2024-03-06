Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
bitcoin
Биткоин обновил исторический максимум на бирже Coinbase и достиг цены $69 130
Биткоин продолжает свое ралли и установил новый исторический максимум, поднявшись 5 марта до $69 130 на крупнейшей американской бирже Coinbase

реклама

Биткоин продолжает свое впечатляющее восхождение, достигнув новой исторической отметки в цене на крупнейшей американской бирже Coinbase - $69 130. За последние сутки цена криптовалюты увеличилась на 5%, а за неделю - на 21%.

реклама

Это самый высокий уровень цены биткоина с ноября 2021 года. На бирже Binance криптовалюта также достигла нового максимума - $69 000.

Появление новых спотовых биткоин-ETF в США привлекло значительные инвестиции в криптовалюту, что сделало его более привлекательным для инвесторов.

Спотовые ETF создали пассивный спрос на биткоин, что способствовало его увеличению стоимости. Аналитики считают, что к концу 2024 года цена биткоина может достигнуть отметки от $100 000 до $120 000, а капитализация всего рынка криптовалют - максимального значения в течение 2025 года.

Биткоин-ETF стали ключевым фактором в текущем росте криптовалютного рынка. Они привлекли около 75% новых инвестиций в биткоин по данным CryptoQuant.

Эксперты также утверждают, что спотовые ETF могут снизить волатильность цены биткоина после достижения им новых пиков.

Однако не стоит исключать возможности коррекции цены биткоина в ближайшем будущем, как это происходило и ранее.

#news #news.ru #newsweek
+
Написать комментарий (0)
Цена SHIB упала на 50% на криптовалютной бирже Coinbase
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MWM: Россия подтвердила боевое применение гиперзвуковой ракеты-планера "Циркон"
18
Forbes: Умным дронам россиян уже не требуются ни разведывательные БПЛА, ни человеческие операторы
20
Никки Хейли одержала свою первую победу над Дональдом Трампом в праймериз Вашингтона
3
Прошивка для телевизоров Sber принудительно снизила разрешение до 720р без предупреждения владельцев
13
Список мобильных телефонов Samsung, которые получат обновление Android 15
1
Фото: сотни и тысячи дронов-камикадзе «Герань» в цехах завода по их производству
16
Список мобильных устройств Samsung, которые получат обновление Android 15
1
На летающий автомобиль Model A стоимостью $300 000 поступило 2850 предзаказов
2
Создано мобильное приложение, которое позволяет определить местоположение черной дыры Млечного Пути
2
Владельцам электромобилей Nissan Leaf отключили приложение, которое позволяло удаленное управление
2
В Госдепартаменте США отрицают намерения отправлять на Украину свои войска
3
Doroni представила персональный летательный аппарат будущего H1-X eVTOL со скоростью полета 305 км/ч
2
Италия строит в море большую гибридную плавучую солнечно-ветряную электростанцию
1
Появились фотографии первого серийного летающего автомобиля Xpeng eVTOL
+
Bild: Спецслужбы ФРГ играют в "низшей лиге" и не достойны называться настоящими разведчиками
+
Politico: F-16 – это эталон хрупкости и капризности, способный поломаться даже "от чиха"
+
Российские ВКС последние дни всё активнее отрабатывают по гарнизону ВСУ Часов Яра
2
Завод "АГРОМАШ" готовит к выпуску преемника легендарного ДТ-75
2
WP: Киев не может объяснить, куда "исчезли" 700 тысяч мобилизованных в ВСУ
12
Компания «Трэкол» из Московской области показала новый мощный вездеход «ВЕГА-BH»
+

Популярные статьи

Вероятность того, что российские ракеты уничтожат все шахты Minuteman III, превышает 98 % — АСА
19
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет
32
Повреждённые файлы при копировании, или ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
94
Литиевый стартерный аккумулятор на автомобиле вместо свинцово-кислотного - есть ли в этом смысл
20
Собираем антикризисный игровой компьютер по цене смартфона для геймера с пустыми карманами
47
Сборка игрового ПК на видеокарте и процессоре AMD за 75 000 рублей для любых игр в 1080р и 2К
38
Итоги гоночного уик-энда 2-3 марта
1
Минусы самых дешевых корпусов для ПК - почему лучше взять старый корпус для экономной сборки
25
О предварительных итогах двух лет СВО
191
Игровое подразделение Xbox трещит по швам
18

Сейчас обсуждают

Redneck_prm
08:06
всё относительно. - тонкий металл - производитель обычно заморачивается на рёбра жесткости и вальцовку. корпус при этом мало весит. - нет места под жесткие диски - дак оно и нафиг не надо, на дворе ...
Минусы самых дешевых корпусов для ПК - почему лучше взять старый корпус для экономной сборки
ensiferum76
08:02
Раз предрекают крах доллара, значит нужно срочно их скупать. Рубль опять упадет.
В США заговорили о новом финансовом кризисе
Олег Акулов
08:02
Твоё очко скорее трещит по швам, не наигрался в спудика ?
Игровое подразделение Xbox трещит по швам
Lismania
08:00
С моей точки зрения, набор мусорных утилит сомнительно годных в основном для геймера. Остальное на любителя кринжа. Читалка есть лучше - Calibre, любой формат, каталогизатор, ридер и онлайн ридер -заг...
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет
Nikoloz Tinikashvili
07:56
А в гражданских технологиях так и будем в 19 веке или всё будем вооружаться всю жизнь? Стыдно
MWM: Су-57 снова с дальнобойными ракетами Х-59МК2 атаковал военные цели на территории Украины
Ник Хобо
07:49
А что, так можно было?
В Швейцарии проголосовали за выплату 13-х пенсий и против повышения пенсионного возраста
Tortik10kg
07:45
Ну еды палы. Снова он Ремейки и ремастеры. Что у нас там с ремейками и ремастерами last of us 1и 2, у паука через пару лет вроде тоже вылетал. Хорош уже, даже не смешно, просто убогое чтиво
Игровое подразделение Xbox трещит по швам
Никитос
07:40
Но лично я бы не совал в популярные дистры по-умолчанию файл-менеджер, оставляющий куски файлов. Это противоречит UX обычных пользователей.
Повреждённые файлы при копировании, или ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
Никитос
07:30
В CLI, да. А вот в мышином интерфейсе, UX скорее подразумевает наличие защиты от дурака, тут с основной мыслью ТС соглашусь.
Повреждённые файлы при копировании, или ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
Anakeen
07:25
"Как думаете, это проблема только моего дистрибутива Chimbalix?" Ладно бы только дистрибутива...
Повреждённые файлы при копировании, или ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем