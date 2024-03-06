Биткоин продолжает свое ралли и установил новый исторический максимум, поднявшись 5 марта до $69 130 на крупнейшей американской бирже Coinbase

Биткоин продолжает свое впечатляющее восхождение, достигнув новой исторической отметки в цене на крупнейшей американской бирже Coinbase - $69 130. За последние сутки цена криптовалюты увеличилась на 5%, а за неделю - на 21%.

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Это самый высокий уровень цены биткоина с ноября 2021 года. На бирже Binance криптовалюта также достигла нового максимума - $69 000.

Появление новых спотовых биткоин-ETF в США привлекло значительные инвестиции в криптовалюту, что сделало его более привлекательным для инвесторов.

Спотовые ETF создали пассивный спрос на биткоин, что способствовало его увеличению стоимости. Аналитики считают, что к концу 2024 года цена биткоина может достигнуть отметки от $100 000 до $120 000, а капитализация всего рынка криптовалют - максимального значения в течение 2025 года.

Биткоин-ETF стали ключевым фактором в текущем росте криптовалютного рынка. Они привлекли около 75% новых инвестиций в биткоин по данным CryptoQuant.

Эксперты также утверждают, что спотовые ETF могут снизить волатильность цены биткоина после достижения им новых пиков.

Однако не стоит исключать возможности коррекции цены биткоина в ближайшем будущем, как это происходило и ранее.