Чарльз Хоскинсон, основатель Cardano, отреагировал на сообщения о том, что модераторы Reddit удаляют позитивные новости про ADA во второй раз за неделю

Основатель Cardano, Чарльз Хоскинсон, высказался о ситуации, где модераторы Reddit удалили позитивные новости о криптовалюте ADA второй раз за последнюю неделю.

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Это вызвало обсуждение в сообществе, где пользователь под ником "Pride" сообщил о происшествии. В посте говорилось о том, что модераторы удалили позитивный пост о Cardano из-за нарушения правил контента.

Хоскинсон отреагировал на события, предположив, что удаление постов может быть обусловлено ревностью. Он также выразил свое мнение о несправедливом отношении некоторых криптовалютных СМИ к проекту Cardano.

В то время как сообщество обсуждало происшествие, ADA продолжает привлекать внимание инвесторов. "Pride" высказал предположение о том, что рыночная капитализация Cardano может достичь 4,5 миллиарда долларов, если цена ADA превысит отметку в 3 доллара.

Прогнозы от исследовательской группы Changelly также говорят о возможном росте цены ADA к 2040 году.