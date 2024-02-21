Бывший подрядчик и информатор АНБ Эдвард Сноуден опубликовал пост в социальных сетях, где прокомментировал слухи относительно того, является ли он небезызвестным Сатоши Накамото.

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден высказал свое мнение о слухах, связывающих его с созданием биткоина под псевдонимом Сатоши Накамото. Он не подтвердил, ни опроверг эти утверждения. Ранее он отметил важность биткоина в современной денежной системе и сообщил, что во время проведения Суперкубка интересовался графиком криптовалюты.

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Сноуден, известный своими высокими техническими способностями, привлек внимание криптовалютного сообщества, но нет достаточных доказательств его участия в создании биткоина. Известно, что он был вовлечен в разработку цифровой валюты ZCash.

Тем временем, Крейг Райт, заявивший о своем принадлежности к Сатоши Накамото, ведет юридический спор с Crypto Open Patent Alliance. В своих попытках подтвердить свои слова он назвал Сноудена "предательским отбросом". Этот конфликт возник во время годовщины публикации "белой бумаги" биткоина.

Между тем, спотовые биткоин-ETF продолжают привлекать внимание. Управляющая компания BlackRock запустила новую рекламную кампанию для своего фонда, призывая инвесторов получить свою долю прогресса. Это свидетельствует о том, что BlackRock рассматривает биткоин как главную цифровую валюту, символизирующую прогресс.