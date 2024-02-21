В современном цифровом ландшафте появление NFT как средства сохранения прав собственности в условиях господства искусственного интеллекта (ИИ) вызвало значительный дискурс

В мире цифровых технологий растет интерес к концепции NFT как инструмента для защиты прав собственности в условиях распространения искусственного интеллекта. Ят Сиу, глава правления и сооснователь компании Animoca Brands, выделяет роль NFT в поддержке авторских прав и финансовой независимости. В рамках дискуссии на мероприятии TechCrunch's Chain Reaction, он представил NFT как хранилища культурных ценностей, готовых к изучению и переосмыслению. Он также подчеркнул значение блокчейн-технологии в защите авторских прав и товарных знаков, что открывает новые перспективы для защиты творческих начинаний от незаконного использования. Однако он признал, что понимание NFT и блокчейн-технологии требует дополнительного образования и обучения. Обсуждение вокруг NFT также касается более широких социально-экономических вопросов, таких как взаимосвязь с цифровыми технологиями в эпоху капитализма. Ят Сиу подчеркнул рост альтернативных финансовых систем, предлагаемых технологиями Web3, и их роль в изменении существующей парадигмы. Завершая свое выступление, Ят Сиу выразил оптимизм относительно потенциала блокчейн-технологии в решении глобальных проблем и призвал рассматривать NFT как инструмент расширения прав и инноваций в мире, основанном на искусственном интеллекте.