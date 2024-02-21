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bitcoin
Аналитики из США оценили ситуацию на крипторынке
В ходе сегодняшних торгов флагман крипторынка в очередной раз пошел на штурм области сопротивления $52 500

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Во время текущих торгов основная криптовалюта снова атаковала уровень сопротивления в размере $52 500. В какой-то момент ее стоимость достигла $53 000, но покупателям не удалось удержать этот успех. В результате, биткоин продолжает находиться в состоянии консолидации, а спрос и предложение остаются в равновесии. Несколько аналитиков из США высказали свое мнение относительно текущей ситуации на рынке.

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Известный криптоаналитик Jelle рекомендовал трейдерам обратить внимание на более низкие временные интервалы. По его мнению, в условиях высокой волатильности скальпинг предоставляет множество возможностей для получения высокой прибыли в короткие сроки. Генеральный директор MNTrading Микаэль ван де Поппе подчеркнул, что в целом сохраняется устойчивый восходящий тренд.

Согласно экспертам, временная пауза на рынке связана с тем, что 19 февраля в США отмечался День президента. В связи с этим биржи были закрыты, и ценные бумаги спотовых биткоин-ETF не были доступны для торговли. Микаэль ван де Поппе отметил, что покупатели продемонстрировали высокую активность. По его мнению, прорыв уровня в $52 500 может произойти в ближайшее время.

Эксперт также указал на стабильный приток институциональных средств в отраслевые фонды. Однако, по словам руководителя MNTrading, ожидать роста стоимости биткоина до $100 тыс. в течение двух месяцев не стоит. Интересно, что система машинного обучения Price Prediction позитивно оценивает краткосрочную динамику BTC. AI сделал прогноз, согласно которому к 1 марта курс основной цифровой валюты достигнет отметки $53 100. В течение следующего месяца монета продолжит активно укреплять свои позиции, и к концу марта может достичь уровня $55 700 под воздействием бычьего импульса.

#news #news.ru #newsweek
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