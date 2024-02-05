Редакция BeInCrypto попыталась заглянуть в ближайшее будущее и дать прогнозы по рынку криптовалют на февраль





Аналитическая редакция BeInCrypto проанализировала тенденции криптовалютного рынка, подводя итоги января и выделяя перспективы на февраль с фокусом на биткоине (BTC), Solana (SOL) и Bittensor (TAO).

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Биткоин (BTC) ожидается снижение ниже уровня $40 000 после достижения максимума 11 января в $49 114. Последующее отскок от линии тренда 30 января подтвердил новый нисходящий тренд. Однако, возможность роста остается при дневном закрытии выше $45 100, что может привести к новым годовым максимумам. Мнение трейдеров XForceGlobal и TheTradingHubb поддерживает идею о необходимости коррекции перед возможным медвежьим движением.

Solana (SOL) показывает перспективу роста выше $100, после минимума 23 января на уровне $79. В случае поддержания цены выше $88, SOL может вырасти на 30% до $125. Однако, закрытие ниже $88 может вызвать снижение на 30%. Трейдер Bluntz Capital предостерегает о возможном откате цены в верхнюю часть диапазона 80-90.

Bittensor (TAO) завершает анализ на февраль. Технический анализ 3-дневного таймфрейма показывает стремительный рост ИИ-токена с мая 2023 года. Новый исторический максимум $480, но сигналы свидетельствуют о близости вершины. В случае достижения вершины, ожидается коррекция на 55% до уровня $220, но возможно расширение пятой волны, вызывающее рост на 65% до $717.

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