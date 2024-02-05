Согласно данным на вечер 3 февраля 2024 года, сразу несколько криптовалютных токенов существенно подчкочили в стоимости за последние 24 часа





По данным на вечер 3 февраля 2024 года, рынок криптовалют выделил несколько токенов, переживших существенный подъем за последние 24 часа. В контексте стабильности рынка, многие цифровые активы из топ-500 продемонстрировали убедительный рост котировок.

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Например, Mdex (MDX) зафиксировала рост на 30,3%, поднимая свою стоимость до $0,06. Такой динамик позволил токену занять 477-е место в рейтинге. Однако, стоит отметить, что ликвидность этой криптовалюты оставалась на относительно невысоком уровне, с общим объемом сделок всего на $2,94 млн за последний день.

В свою очередь, MANTRA (OM) увеличила свою стоимость на 26,15%, достигнув отметки $0,148. Суточные объемы сделок этой цифровой монеты составили $50 млн, что подняло ее на 312-е место в рейтинге.

Рост стоимости Huobi Token (HT) тоже привлек внимание участников рынка, увеличившись на 14,3%. Курс криптовалюты поднялся до $2,77, а общий объем торгов достиг $5,8 млн, что позволило токену занять 116-е место в рейтинге.

Numeraire (NMR) и Gains Network (GNS) продемонстрировали хорошие результаты, поднявшись на 13,4% и 12,4% соответственно.

Что касается биткоина (BTC), его стоимость практически не изменилась, снизившись менее чем на 0,3% за последние 24 часа. Виртуальный актив доступен по цене $43 125. Общий объем циркулирующих активов составил $845,95 млрд, а обороты рынка за день составили $12,29 млрд. Доля рынка составила 51,1%.

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Ethereum (ETH) потеряла 0,05% стоимости, закрепившись на уровне $2305. Рыночная капитализация достигла $277,26 млрд, а объемы суточных торгов с данной цифровой монетой составили $5,09 млрд.