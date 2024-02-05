30 января неизвестный пользователь приобрел токены PORK на 5 ETH ($11 715) через семь минут после открытия торгов и заработал $3,3 млн за три дня

30 января инкогнито-инвестор приобрел токены PORK на 5 ETH (11 715 долларов) менее чем за десять минут после старта торгов и успешно заработал более 3,3 миллиона долларов всего за три дня. Это не осталось незамеченным аналитиками Lookonchain.

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Из приобретенных 9,5 трлн PORK было реализовано 6,3 трлн PORK за 329 ETH, что приблизительно равно 765 000 долларам.

Оставшиеся 3,2 трлн PORK представляют собой неосвоенную прибыль, оцениваемую в примерно 2,55 миллиона долларов.

В декабре другой анонимный трейдер заработал более 5,7 миллиона долларов, вложив всего 30 SOL (2220 долларов). Он успешно приобрел 16 миллиардов монет ANALOS всего за шесть дней, начиная с первой минуты открытия торгов на пуле ликвидности Raydium.

Также в том же месяце пользователю удалось заработать 2 миллиона долларов всего за 22 дня, осуществив всего одну сделку с мем-коином Silly Dragon (SILLY). Вложение составило всего 1 SOL (примерно 62 доллара на тот момент).

Необходимо напомнить, что в январе один из трейдеров заработал миллион долларов на токене TROLL. Этому предшествовало изменение подписи Илона Маска в его X-аккаунте на "Главный тролль" (CTO - Chief Troll Officer).

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Ранее тот же инвестор успешно приобрел токены SatoshiVM (SAVM) сразу после их запуска и всего через три часа зафиксировал прибыль в размере 6,77 миллиона долларов.