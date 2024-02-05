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Эксперты рассказали о будущей эволюции индустрии GameFi
Эксперты компании Vernacular Blockchain изучили аналитические отчеты 23 известных компаний в области блокчейна и криптовалют и рассказали о трендах на 2024 год

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Эксперты Vernacular Blockchain провели анализ отчетов 23 ключевых компаний в сфере блокчейна и криптовалют, выделив тренды на предстоящий 2024 год. Особое внимание уделяется расцвету сегмента GameFi, который привлекает внимание как инвесторов, так и геймеров по всему миру.

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По мнению разработчиков, блокчейн-игры ожидают расширения своей аудитории в 2024-2025 годах, что подтверждается динамичным развитием сектора. Этот интерес вызывает внимание издателей и геймеров, способствуя активному масштабированию этого направления.

Исследователь Azuki Уэйл Свуш прогнозирует, что блокчейн-игры станут ключевым трендом 2024 года, считая их эффективным инструментом для продвижения криптовалютных приложений. Прогнозируется, что развитие сектора Web3 будет не только сохранено, но и усилено.

Кельвин Кох, соучредитель и директор по информационным технологиям Spartan Capital, предвидит выпуск ряда игр AAA Web3 в 2024 году, ожидая привлечения миллионов новых пользователей и их знакомства с миром криптовалют.

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Различные институты с оптимизмом рассматривают эволюцию GameFi. Рост количества блокчейнов, ориентированных на игры, включая новые проекты, такие как Oasys и Sui, а также привлечение крупных традиционных игровых компаний, таких как Ubisoft Entertainment, Activision Blizzard и Epic Games, усиливают интерес к данному сектору.

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