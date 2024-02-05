Должники обанкротившейся фирмы, занимающейся крипто-кредитованием, подчеркнули необходимость быстрого получения разрешения на продажу акций до того, как возникнут потенциальные колебания цен

Генезис, находящийся в процессе банкротства криптовалютный игрок, обратился к суду США с запросом о разрешении на продажу акций Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), Grayscale Ethereum Trust (ETHE) и Grayscale Ethereum Classic Trust (ETCG) на сумму приблизительно 1,6 миллиарда долларов. Должники подчеркнули неотложность получения разрешения перед возможными колебаниями цен на базовые активы - Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Ethereum Classic (ETC).

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GBTC активы составляют примерно 87% портфеля Genesis, оцененного в 1,38 миллиарда долларов. ETHE Trust и ETCG Trust представляют собой соответственно 10% и 3% общего объема активов компании.

Следует отметить, что согласно последним событиям, преобразование GBTC в биткоин-ETF теперь дает возможность выкупать акции наличными. Однако Genesis указал, что у ETH Trusts нет программы выкупа, требуя письменного согласия спонсора для продажи акций.

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В контексте существенного оттока инвесторов после конвертации GBTC, Genesis выразил стремление максимизировать выручку от продажи криптоактивов. Отметим, что компания подчеркнула важность усилий всех сторон для максимизации рыночной цены активов и доходов от их продажи.