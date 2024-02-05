Окружной судья Джон Ф. Уолтер обязал художника Райдера Риппса и основателя NFT-маркетплейса Not Larva Labs Джереми Каэна выплатить $8,9 млн студии Yuga Labs по делу о нарушении прав на товарный знак





Окружной судья Джон Ф. Уолтер обязал художника Райдера Риппса и основателя NFT-площадки Not Larva Labs Джереми Каэна выплатить студии Yuga Labs $8,9 млн по иску о нарушении прав на товарный знак.

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Исходя из решения суда, создатели NFT-коллекции Bored Ape Yacht Club (BAYC) подали иск в июне 2022 года, обвиняя Риппса и Каэна в выпуске и продаже токенов, которые дискредитируют оригинальные произведения.

Судебные документы отражают, что Риппс насыпал на рынок имитациями, используя оригинальные изображения BAYC и обозначив их как RR/BAYC.

Февраль 2023 года принес решение в пользу Yuga Labs по вопросу нарушения товарного знака со стороны Томаса Лемана, ответственного за создание веб-сайтов и смарт-контрактов для RR/BAYC.

В октябре суд вынес решение о выплате Риппсом и Каэном Yuga Labs около $1,575 млн в компенсацию. Эта сумма дополнилась расходами на юридические услуги в размере $7 млн и прочими издержками.

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Необходимо напомнить, что в тот же месяц Yuga Labs объявила о реорганизации команды и урезании персонала. Основным направлением студии стала Otherside, метавселенная, запущенная весной 2022 года.