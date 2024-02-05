В сети много чрезмерно оптимистичных прогнозов биткоина, авторы которых не допускают даже тени сомнений в том, что BTC не обеспечен полный туземун

В сети преобладают оптимистичные прогнозы относительно будущего биткоина, авторы которых утверждают, что BTC обязательно переживет стабильный рост. Графики, представленные ими, обещают инвесторам значительное восхождение криптовалюты. Подобные предсказания получили название "прогнозы для тещи".

реклама

Основой большинства подобных "прогнозов для тещи" является теория цикличности рынка, опирающаяся на воздействие халвингов на траекторию BTC. Уменьшение вдвое скорости майнинга биткоина, как указывают данные, систематически провоцирует подъем криптовалюты. Важно отметить, что авторы этих прогнозов пренебрегают возможным влиянием отрицательных событий, способных повлиять на BTC. В некоторых случаях они даже предполагают негативное воздействие "черных лебедей" предыдущих лет на биткоин.

Приведен прогноз, в котором автор предрекает повторение кризиса рынка 2020 года. Первый зеленый прямоугольник на графике отражает снижение BTC до локальных минимумов в период вспышки COVID-19. По всей видимости, автор ожидает воспроизведения данного сценария, несмотря на то, что новости о пандемии отошли на второй план. Последний зеленый прямоугольник в лучших традициях "прогнозов для тещи" указывает на неизбежный рост в текущем году.

Еще одна графическая разметка подразумевает, что BTC начнет с небольшого роста внутри треугольника, а затем перейдет к взрывному росту внутри прямоугольника. Новый этап в инвестициях предстоит.

Автор следующего прогноза также придает значение геометрии. Графическая разметка намекает на неизбежный рост BTC. Достаточно пересечь желтую косую линию, и, согласно автору, это будет свидетельством прорыва криптовалюты и откроет путь к росту. Сомневающиеся просят не испортить настроение автору.

От прямоугольников и линий переходим к кругам и стрелочкам. Автор еще одного "прогноза для тещи" обнаружил удивительное совпадение в паттернах поведения BTC. По его мнению, это сигнал предстоящего роста. В духе прогнозов для тещи автор предсказывает впечатляющий рост криптовалюты.

Если предыдущие анализы не убедили вашу тещу, попробуйте сравнение акций Google с биткоином. Автор считает, что криптовалюта и акции технологической компании схожи. По его мнению, после халвинга 2024 BTC столкнется с крахом, но ближе к десятому халвингу в 2048 году, инвестиции в монету приносят прибыль.

Впрочем, среди авторов прогнозов есть и пессимисты. Их прогнозы звучат следующим образом:

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Напомним, ранее редакция BeInCrypto представила обзор прогнозов по биткоину на 2024 год от опытных экспертов.