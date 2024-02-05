Эксперты Digital Asset News опубликовали очередное видео на своем YouTube-канале, в котором рассказали об инвестировании в мем-криптовалюты

Эксперты Digital Asset News опубликовали новое видео на своем YouTube-канале, где обсудили инвестиции в мем-криптовалюты. Важным моментом стало закрытие торговой площадки Opnx, созданной учредителями Three Arrows Capital. Эксперты утверждают, что это может стать стимулом для появления новых токенов в данной области.

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Мем-криптовалюты на базе Solana привлекают внимание криптосообщества. Резкий рост курса BONK вызвал интерес трейдеров к активам, таким как MYRO и другим. Хотя цена BONK частично восстановилась после падения, ее капитализация превышает $50 млн.

Эксперты подчеркивают, что не все мем-монеты обретают популярность и потенциал роста. Важно обращать внимание на сообщество и связи проекта с другими стартапами. Трейдерам рекомендуется быть готовыми к рискам, фиксировать прибыль и избегать долгосрочного HODL.

Эксперты также проанализировали проекты в сети Cardano, выделяя потенциал у активов SNEK, MELD и других. Токен MONG может привлечь внимание инвесторов. Гость программы, инвестор Майк, предупреждает новичков быть осторожными с вложениями в мем-криптовалюты и не вкладывать в них весь капитал.

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Напомним, Dogecoin (DOGE) остается популярной мем-криптовалютой, занимая 10-е место в рейтинге мировых цифровых активов с рыночной капитализацией $11,24 млрд. По состоянию на 4 февраля, его стоимость - $0,078, суточные объемы торгов - $155,69 млн.