Известный китайский репортер и аналитик Колин Ву рассказал о главных событиях криптовалютной индустрии на уходящей неделе





Известный китайский журналист и аналитик Колин Ву предоставил обзор основных событий криптовалютной индустрии за прошедшую неделю. В его выделение попали 10 ключевых моментов, которые он подробно рассмотрел. В первую очередь, стало известно, что Крис Ларсен, один из основателей Ripple, потерял 237 миллионов XRP из-за кражи.

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Хакеры атаковали сразу 4 кошелька предпринимателя, что привело к потере примерно 117 миллионов долларов. Значительная часть средств, около 212 миллионов XRP (105 миллионов долларов), была переведена на биржи. Кроме того, разработчики Binance представили концепцию One BNB, объединяющую BSC, opBNB и Greenfield, чтобы стать универсальным решением для децентрализованных вычислений и хранения.

Генеральный директор Polygon Labs, Марк Буарон, объявил об увольнении 60 сотрудников, что составляет 19% команды. Они получат выходное пособие и льготы до конца февраля 2024 года. Также было переименовано подразделение компании, Polygon Ventures, в P2 Ventures.

Руководство Starknet объявило о сотрудничестве с Celestia для повышения пропускной способности сети 3-го уровня (L3). Это партнерство предполагает перенос Celestia Blobstream в Cairo для использования в Starknet. Представитель развития бизнеса в Matter Labs предложил TreasureDAO использовать Treasure Chain с применением ZK в качестве 2-го уровня (L2), что даст возможность проектам и приложениям масштабироваться через цепочки 3-го уровня (L3).

Разработчики Avalanche объявили о прекращении услуг кошелька в марте 2024 года и переходе на Core Stake с расширенными функциональностями. OpenSea сообщили, что за три недели с момента запуска упрощенной регистрации аккаунты создали более 100 тысяч пользователей. Платформа NFT Magic Eden официально запустила свой мультичейн кошелек, поддерживающий блокчейны Bitcoin, Ethereum, Solana и Polygon.

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В дополнение к этому, Управление комиссара по конфиденциальности персональных данных в Гонконге начало расследование, связанное с проектом Worldcoin. Тем временем, разработчик децентрализованной биржи Jupiter на базе Solana провел аирдроп токенов JUP.