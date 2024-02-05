Популярный криптовалютный эксперт AltcoinSherpa опубликовал серию твитов в социальной сети X, в которых дал прогноз курса нескольких криптовалют





Эксперт криптовалют AltcoinSherpa предсказывает изменения курса нескольких криптовалют, с основным фокусом на Solana (SOL). В его твитах он подчеркивает, что не владеет большим количеством токенов SOL.

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Согласно анализу, в 2024 году стоимость SOL значительно вырастет. Однако у эксперта есть противоречивые мысли о среднесрочной перспективе, предполагая возможное падение курса до $70 при отсутствии подъема выше $100.

На 4 февраля 2024 года стоимость SOL составила $97,2, а общее предложение токенов на рынке достигло $42,39 млрд. Суточные объемы торгов превысили $1,32 млрд.

Solana – блокчейн-платформа для децентрализованных приложений и финансовых решений. Криптовалюта SOL используется для оплаты транзакционных сборов и стейкинга, привлекая внимание блокчейн-разработчиков и инвесторов.

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AltcoinSherpa также высказал свои мысли по котировкам MANTA и ZETA. Он предполагает снижение цены MANTA до $2,50, а по ZETA видит возможность входа в рынок в районе $1,14 при стабильности BTC.