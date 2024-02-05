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bitcoin
Инвестор дал прогноз падения курса BTC и рост ETH
Популярный инвестор и основатель Eight Микаэль ван де Поппе опубликовал серию твитов, в которых высказал мнение о ситуации на крипторынке

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Известный криптовалютный инвестор и основатель компании Eight, Микаэль ван де Поппе, поделился своим экспертным мнением о текущей ситуации на крипторынке через серию твитов. Проанализировав графики биткоина (BTC) и эфира (ETH), он высказал позитивный настрой относительно будущего криптовалютной индустрии.

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Согласно ван де Поппе, курс BTC ожидает консолидацию в ближайшие месяцы, достигнув уровня сопротивления в диапазоне $48 000 — $50 000 перед предстоящим халвингом в апреле. Следом он прогнозирует коррекцию до $36 000 — $38 000, после чего, по его мнению, начнется взрывной рост альткоинов.

Относительно Ethereum, ван де Поппе подчеркнул ключевой уровень поддержки на уровне $2150, заявив, что при текущем движении вверх он предвидит подъем цены выше $3000 во втором квартале 2024 года.

Прошлым советом для своих подписчиков Микаэль подчеркнул, что потеря 80% портфеля в 2022 и 2023 годах – нормальное явление. Он подчеркнул, что решение остаться на рынке или перейти к следующему хайпу остается на усмотрение каждого трейдера. Те, кто сохраняет и продолжает инвестировать, в конечном итоге, по словам ван де Поппе, окажутся победителями.

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Микаэль ван де Поппе, известный криптовалютный трейдер и эксперт, активно участвует в дискуссиях сообщества. Он регулярно обсуждает текущие тренды на рынке, предоставляет технический анализ и делится прогнозами относительно ценовых движений активов. Его обзоры и аналитика о цифровых валютах пользуются высокой оценкой широкой аудитории, и он активно делится своими знаниями на платформах, таких как YouTube и Twitter.

#news.ru #newsweek
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