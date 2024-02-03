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Капитализация DeFi выросла на 10% за неделю
Исследователи Crypto com выпустили новый отчет о положении дел в секторе DeFi

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Исследователи Crypto com представили свежий отчет о состоянии сектора DeFi, выявив ключевые тенденции и изменения. За прошедшую неделю индекс рыночной капитализации продемонстрировал устойчивый рост, увеличившись на 10,24%. Однако объем сделок и волатильность показали снижение на 27,82% и 18,32% соответственно.

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На фоне этого, рестейкинг стал предметом повышенного интереса. Эта услуга позволяет валидаторам Ethereum повторно замораживать свои ETH в новом смарт-контракте, добавляя инновационный элемент в децентрализованную экосистему.

Следует отметить, что обновление Dencun для Ethereum успешно проходит тестирование в сети Sepolia и ожидается его внедрение в Holesky на предстоящей неделе. В то время как разработчики Immutable zkEVM начали фазу раннего доступа в основной сети, отмечая прогресс в совершенствовании инфраструктуры.

Новостью также стало объявление о партнерстве Starknet и Celestia для внедрения цепочек 3-го уровня (L3). Это стратегическое сотрудничество предоставляет возможность использовать технологию Blobstream для более эффективной передачи и обработки данных, улучшая доступность и масштабируемость системы.

LayerZero Labs представили обновленную версию LayerZero V2 с новыми функциональностями, включая универсальный обмен сообщениями, унифицированную семантику и модульную безопасность. Это дополнительно расширяет возможности разработчиков и повышает уровень безопасности.

dYdX представила инновационные услуги, позволяющие конвертировать токены DYDX в токены ликвидных ставок для использования в других DeFi-приложениях. Партнерство с Stride обеспечивает надежность и удобство использования новой функциональности.

Разработчики Synthetix запустили протокол бессрочных контрактов V3, нацеленный на упрощение создания и торговли производными продуктами. Этот шаг обещает стимулировать развитие новых финансовых инструментов в децентрализованной экосистеме.

Stellar Foundation объявила о задержке обновления блокчейна из-за выявленной ошибки в программном обеспечении Stellar Core v20.1.0. Подобные события подчеркивают важность тщательного тестирования перед внедрением новых функций.

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Наконец, Abracadabra, платформа DeFi, столкнулась с атакой безопасности, в результате которой был нанесен ущерб в размере $6,4 млн. Это подчеркивает актуальность вопросов безопасности в контексте децентрализованных финансов.

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