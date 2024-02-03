Исследователи компании Altcoin Buzz рассказали о 4-х криптовалютах на которые стоит обратить внимание в феврале 2024 года





Исследователи Altcoin Buzz выделили четыре перспективные криптовалюты, привлекающие внимание инвесторов в феврале 2024 года. Эксперты утверждают, что Sui, Manta Network, Solana и Celestia обещают стабильный рост в ближайшие месяцы.

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Sui привлекает внимание своим впечатляющим ростом котировок, достигнув 100% в январе. Согласно последним данным на 2 февраля 2024 года, стоимость Sui составила $1,46, а рыночная капитализация уверенно заняла 46-е место в рейтинге криптовалют. За месяц сумма заблокированных средств в сети увеличилась на 110%.

Manta Network, несмотря на временное снижение котировок, поддерживает интерес инвесторов. За несколько недель стоимость выросла на 46%, хотя за последние 96 часов наблюдается небольшая коррекция с $3,8 до $2,98. Тем не менее, проект укрепился в топ-100 с рыночной капитализацией в $749,18 млн.

Solana удерживает 5-е место в списке лучших криптовалют с активами на $44,09 млрд. За последние 24 часа котировки выросли на 4,75%, достигнув $101,14. Общая стоимость заблокированных средств в сети также продолжает расти.

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Криптовалюта TIA продолжает уверенно наращивать цену, достигнув $17. Рыночная капитализация увеличилась до $2,74 млрд, а показатель заблокированных средств в сети стабильно рос в течение января. Эксперты выделяют проект благодаря его партнерствам и интеграциям с другими сетями.