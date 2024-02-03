Исследователи безопасности блокчейнов из Beosin опубликовали новый отчет в Твиттере

Исследователи безопасности блокчейнов из Beosin поделились своими недавними выводами в отчете, опубликованном в Twitter. Согласно данным Beosin KYT, в январе 2024 года наблюдался значительный рост числа инцидентов безопасности по сравнению с декабрем 2023 года.

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Прошлый месяц зарегистрировал более 28 случаев, совпадающих с типичными шаблонами. Общий ущерб от разнообразных инцидентов безопасности составил примерно $209 млн, превышая декабрь 2023 года на 97%. Убытки от хакерских атак на протоколы достигли $165 млн.

Фишинговые атаки оставили пользователей с серьезными убытками в размере $33,31 млн. Разработчики, осуществившие мошенничество, и последующее "вытягивание коврика" (rug pull) привели к потере $11 млн.

Наибольший ущерб был зафиксирован в результате атаки на $81,5 млн. Orbit Bridge стала жертвой киберпреступников, что привело к потере указанной суммы. Следует отметить, что хотя инцидент технически произошел 31 декабря 2023 года, он учтен в январской статистике. Суммарные убытки за последний месяц прошлого года составили $93,95 млн. Общий ущерб от взломов, фишинга и "вытягивания коврика" увеличился до $106 млн.

Эксперты также напомнили о похищении $112 млн с личного счета Криса Ларсена из Ripple Labs в январе. Кроме того, социальный музыкальный проект Web3 SOMESING из Южной Кореи потерял $11,58 млн. Эксперты по безопасности отметили увеличение случаев мошенничества через фишинговые атаки, подчеркивая важность осторожности для пользователей.

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Эти тенденции подтвердили эксперты других компаний, включая SlowMist, Certik и прочих. Аналитики отметили, что мошенники в последние месяцы все чаще прибегают к более изощренным методам фишинга.