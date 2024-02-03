Владелец участвовавшего в ICO Ethereum адреса с 492 ETH (~$1,14 млн на момент написания) совершил первые за 8,5 лет транзакции

Владелец Ethereum-кошелька, принимавшего участие в ICO, совершил первые транзакции после 8,5 лет молчания. Сумма составила 492 ETH, что на момент операции оценивается в $1,14 млн.

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Эти монеты хранились с момента запуска основной сети криптовалюты 30 июля 2015 года. Однако 2 февраля 2024 года с этого адреса была отправлена тестовая транзакция на 0,5 ETH, за которой последовал перевод еще 98 ETH на тот же кошелек.

Согласно данным Etherscan, адрес получателя транзакции был создан биткоин-биржей Kraken в январе 2022 года.

Сообщение от Whale Alert о перемещении долгое время неподвижных монет вызвало шутки о том, что владелец, вероятно, наконец вспомнил свой seed-фразу.

Такие же комментарии появились в апреле 2023 года, когда другой ранний инвестор Ethereum передвинул 2365 ETH из своего портфеля ICO на новый адрес.

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В марте бездействующий более пяти лет адрес переместил 10 266 ETH, часть из которых попала на биржу Poloniex.