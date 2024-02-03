Главный противник свободного хождения криптовалют американского Конгресса на заседании банковского комитета Сената призвала законодателей поддержать ее закон о борьбе с незаконными формами использования цифровых активов

В ходе заседания банковского комитета Сената выдвинулась инициатива сенатора Элизабет Уоррен по введению законопроекта, направленного на противостояние незаконному использованию цифровых активов. По словам Уоррен, 19 членов Сената уже выразили свою поддержку данному законопроекту, который предполагает расширение правил борьбы с отмыванием денег на сферу цифровых финансов.

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В случае принятия закона, стандарты KYC («Знай своего клиента») будут применены к поставщикам автономных кошельков, майнерам, валидаторам и другим участникам криптосетей. Все финансовые учреждения в США, в том числе их обязательства предоставления отчетности об противодействии отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов, будут подвергнуты более строгому контролю.

Сенатор Уоррен подчеркнула, что предложенный законопроект направлен на заполнение пробелов в существующих правилах и обеспечение эффективного контроля за криптовалютной активностью, сделав ее более прозрачной для финансовых регуляторов и усиливая противостояние мошенничеству.

Сославшись на отчет компании Chainalysis, Уоррен отметила, что с 2022 по 2024 год доля стейблкоинов в транзакциях киберпреступников увеличилась более чем на 50%. Председатель банковского комитета Сената, сенатор Шеррод Браун, поддержал беспокойство Уоррен и обещал более детально обсудить этот вопрос в ближайшие недели.

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Тем не менее, некоммерческая правозащитная организация Stand With Crypto Alliance, связанная с криптовалютной биржей Coinbase, сообщила, что не менее 18 сенаторов в США высказывают поддержку криптоиндустрии, а треть членов Сената умеренно позитивно относится к процессам криптоиндустриализации.