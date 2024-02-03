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Законодатели США хотят аннулировать Бухгалтерский бюллетень SEC (SAB 121)
Члены Конгресса США добиваются исключения Бюллетеня по бухгалтерскому учету персонала 121 (SAB 121) из Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC)

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Члены Конгресса США стремятся исключить из сферы влияния Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Бюллетень по бухгалтерскому учету персонала 121 (SAB 121). Этот документ ограничивает банки в хранении криптовалютных активов клиентов, требуя включения их в баланс банка.

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Резолюция, представленная представителями Майком Фладом, Уайли Никель и сенатором Синтией Ламмис 1 февраля 2023 года, отклоняет правило SAB 121 и отмечает его лишенным юридической силы.

Председатель Гэри Генслер считает, что SAB 121 по существу лишает банки возможности действовать как хранители цифровых активов. "Сегодня Уайли Никель, Синтия Ламмис и я представили резолюции об отмене этого бюллетеня SEC. Настало время положить конец дням SAB 121!" - заявил Майк Флад в твиттере 1 февраля 2024 года.

Согласно SAB 121, криптоактивы клиентов должны храниться на балансе банка, что по мнению законодателей угрожает возможности регулируемых банков выступать в роли хранителей криптовалюты. Ноябрь 2023 года принес запрос членов Конгресса к финансовым органам о том, что SEC не обязана исполнять SAB 121 согласно решению Счетной службы правительства (GAO).

После письма Ламмис в августе 2022 года GAO пришло к выводу, что проверка SAB 121 SEC оправдана. Эта проверка фокусировалась на соответствии бюллетеня критериям классификации в соответствии с Законом о проверке Конгрессом.

Ламмис выразила беспокойство по поводу воздействия SAB 121 на защиту потребителей и возможность регулируемым финансовым учреждениям обеспечивать надежную защиту финансовых активов американцев.

"SAB 121 имеет серьезные последствия, и SEC должна была консультироваться с федеральными банковскими регуляторами и общественностью, прежде чем вводить эту юридически обязывающую директиву", - подчеркнул Майк Флад, поддерживая Ламмис.

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Таким образом, представители Конгресса стремятся отменить ограничения, накладываемые SAB 121, и подчеркивают необходимость консультаций с заинтересованными сторонами перед введением подобных решений.

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