Члены Конгресса США добиваются исключения Бюллетеня по бухгалтерскому учету персонала 121 (SAB 121) из Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC)

Члены Конгресса США стремятся исключить из сферы влияния Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Бюллетень по бухгалтерскому учету персонала 121 (SAB 121). Этот документ ограничивает банки в хранении криптовалютных активов клиентов, требуя включения их в баланс банка.

реклама

Резолюция, представленная представителями Майком Фладом, Уайли Никель и сенатором Синтией Ламмис 1 февраля 2023 года, отклоняет правило SAB 121 и отмечает его лишенным юридической силы.

Председатель Гэри Генслер считает, что SAB 121 по существу лишает банки возможности действовать как хранители цифровых активов. "Сегодня Уайли Никель, Синтия Ламмис и я представили резолюции об отмене этого бюллетеня SEC. Настало время положить конец дням SAB 121!" - заявил Майк Флад в твиттере 1 февраля 2024 года.

Согласно SAB 121, криптоактивы клиентов должны храниться на балансе банка, что по мнению законодателей угрожает возможности регулируемых банков выступать в роли хранителей криптовалюты. Ноябрь 2023 года принес запрос членов Конгресса к финансовым органам о том, что SEC не обязана исполнять SAB 121 согласно решению Счетной службы правительства (GAO).

После письма Ламмис в августе 2022 года GAO пришло к выводу, что проверка SAB 121 SEC оправдана. Эта проверка фокусировалась на соответствии бюллетеня критериям классификации в соответствии с Законом о проверке Конгрессом.

Ламмис выразила беспокойство по поводу воздействия SAB 121 на защиту потребителей и возможность регулируемым финансовым учреждениям обеспечивать надежную защиту финансовых активов американцев.

"SAB 121 имеет серьезные последствия, и SEC должна была консультироваться с федеральными банковскими регуляторами и общественностью, прежде чем вводить эту юридически обязывающую директиву", - подчеркнул Майк Флад, поддерживая Ламмис.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Таким образом, представители Конгресса стремятся отменить ограничения, накладываемые SAB 121, и подчеркивают необходимость консультаций с заинтересованными сторонами перед введением подобных решений.