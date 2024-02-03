Мем-криптовалюта HarryPotterObamaSonic10Inu (BITCOIN) выросла на 70% после того, как соучредитель Ethereum Виталик Бутерин исправил неточность касательно токена в своем эссе

Мем-криптовалюта HarryPotterObamaSonic10Inu (BITCOIN) пережила значительный рост на 70%, после того как Виталик Бутерин, сооснователь Ethereum, отреагировал на замечание пользователя digitalartchick, который обвинил токен в ошибочной классификации как скам.

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31 января digitalartchick подчеркнул, что Бутерин неправильно окрестил мем-криптовалюту. 2 февраля Бутерин ответил, извинившись за путаницу и подчеркнув, что BITCOIN не является скамом.

Согласно CoinGecko, после этого ответа курс токена вырос с $0,042 до $0,0075 – почти на 70%, но затем быстро скорректировался до уровня $0,051.

Отстаивая BITCOIN, пользователь также напомнил о благотворительной деятельности сообщества, включая строительство колодцев в Нигерии и поддержку местной детской футбольной команды.

Ранее Бутерин опубликовал эссе "Конец моего детства", посвященное 30-летию, в котором рассказал о своем пути разработчика Ethereum и поделился мыслями о будущем блокчейна.

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В январе программист высказал мнение о перспективах взаимодействия криптовалют с искусственным интеллектом, утверждая, что блокчейн может компенсировать централизацию искусственного интеллекта, обеспечивая прозрачность, надежное хранение и безопасность данных.