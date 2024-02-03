Осенью 2021 года в Сальвадоре начал действовать закон, признающий биткоин (BTC) легальным средством платежа

В сентябре 2021 года в Сальвадоре вступил в силу закон, легализующий биткоин (BTC) как законное средство обмена. В плодотворном развитии этой инициативы страна анонсировала предстоящее размещение BTC-облигаций с целью привлечения $1 миллиарда. Эти средства будут направлены на закупку криптовалюты и расширение инфраструктуры майнинга в Латинской Америке.

реклама

В январе 2023 года парламент Сальвадора утвердил законопроект, формализующий механизм выпуска подобных облигаций. В текущей перспективе вице-президент Феликс Уллоа подтвердил, что закон о законности биткоина не подлежит отмене.

Организация размещения облигаций зависит от результатов выборов и успеха действующего президента Найиба Букеле. Он стал инициатором легализации криптовалюты, а вице-президент подчеркнул, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), одобрившая заявки на ETF-фонды, рассматривает BTC как надежный инструмент.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Американские власти отметили устойчивый характер инвестиций в цифровую валюту, перестав выражать опасения относительно рисков, таких как манипуляции и мошенничество.