Исследователи из Altcoin Daily опубликовали очередное видео на своем YouTube-канале, в котором пришли к неутешительным выводам





Исследователи Altcoin Daily опубликовали прогноз о возможном снижении стоимости биткоина (BTC) до уровня ниже $30 000 в свежем видеоролике на YouTube. Специалисты отмечают нестабильность и резкое увеличение волатильности на криптовалютном рынке в последние недели.

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Аналитики подчеркивают, что сохранение текущих уровней цен не гарантирует стабильности в будущем, предостерегая о возможных рисках для инвесторов. Неопределенность на рынке создает предпосылки для потенциального обвала цен в ближайшие периоды.

Эксперт по криптографии от Altcoin Daily выдвигает прогноз о предстоящем крахе биткоина и предлагает возможные точки входа для инвесторов. Он акцентирует внимание на важности налоговых обязательств при продаже цифровых валют, предупреждая о возможных проблемах с регулирующими органами в будущем.

Известный в криптовалютной индустрии Крис Барниске выражает согласие с экспертом Крисом Барниском, который подчеркивает ключевую роль циклов восстановления Фибоначчи. Ожидается, что цена BTC может снизиться до уровня $30 000 - $36 000 или даже ниже, согласно его анализу.

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Крис Барниске, сооснователь Placeholder Ventures, специализирующейся на инвестициях в блокчейн-проекты, подчеркивает важность обращения внимания инвесторов на циклы восстановления, предостерегая о возможных рисках в текущей ситуации на рынке биткоинов.