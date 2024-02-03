Департамент финансовых услуг правительства Гонконга указал на крайний срок подачи заявок от нелицензированных поставщиков услуг виртуальных активов (VASP)

Департамент финансовых услуг правительства Гонконга установил жесткий срок для нелицензированных поставщиков услуг виртуальных активов (VASP): до 29 февраля они должны подать заявку на лицензию. В случае отсутствия одобрения, обязательно прекратить деятельность до 31 мая.

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Министр финансовых услуг и казначейства Гонконга, Кристофер Хуэй, подчеркнул, что VASP, действовавшие до введения лицензирования, могут воспользоваться переходным периодом для подачи заявки. Если требования SFC не будут выполнены, они получат уведомление об отказе и должны закрыться до 31 мая или в течение трех месяцев после уведомления. Те, кто не подадут заявки до 29 февраля, также должны прекратить работу к 31 мая.

Хуэй подчеркнул, что SFC активно готовится к правоприменительной работе, отправляя уведомления нелицензированным поставщикам и усиливая информационные меры.

Министр предупредил инвесторов об изменчивости и рисках виртуальных активов, подчеркивая, что многие из них не обладают внутренней стоимостью, а цены нестабильны. Он призвал использовать для транзакций только лицензированные платформы SFC.

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Хуэй также подчеркнул, что нелицензированные поставщики услуг могут нарушать нормы и связаны с мошенничеством. Регулятор рассматривает возможность регулирования внебиржевых торговых площадок, планируя консультации по предложенной нормативной базе в свете их роли в случаях мошенничества в 2023 году.