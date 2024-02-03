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Департамент финансовых услуг правительства Гонконга установил жесткий срок для нелицензированных поставщиков услуг виртуальных активов (VASP): до 29 февраля они должны подать заявку на лицензию. В случае отсутствия одобрения, обязательно прекратить деятельность до 31 мая.
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Министр финансовых услуг и казначейства Гонконга, Кристофер Хуэй, подчеркнул, что VASP, действовавшие до введения лицензирования, могут воспользоваться переходным периодом для подачи заявки. Если требования SFC не будут выполнены, они получат уведомление об отказе и должны закрыться до 31 мая или в течение трех месяцев после уведомления. Те, кто не подадут заявки до 29 февраля, также должны прекратить работу к 31 мая.
Хуэй подчеркнул, что SFC активно готовится к правоприменительной работе, отправляя уведомления нелицензированным поставщикам и усиливая информационные меры.
Министр предупредил инвесторов об изменчивости и рисках виртуальных активов, подчеркивая, что многие из них не обладают внутренней стоимостью, а цены нестабильны. Он призвал использовать для транзакций только лицензированные платформы SFC.
Хуэй также подчеркнул, что нелицензированные поставщики услуг могут нарушать нормы и связаны с мошенничеством. Регулятор рассматривает возможность регулирования внебиржевых торговых площадок, планируя консультации по предложенной нормативной базе в свете их роли в случаях мошенничества в 2023 году.