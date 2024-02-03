Известный аналитик и криптовалютный блогер Ларк Дэвис выразил мнение, что курс цифровой монеты Ethereum (ETH) может вырасти до отметки $4000 к маю 2024 года

Видный аналитик и криптовалютный блогер Ларк Дэвис прогнозирует, что курс цифровой валюты Ethereum (ETH) достигнет отметки $4000 к маю 2024 года. Это мнение совпадает с высказываниями экспертов из Standard Chartered Bank, которые также ожидают одобрения Службой по ценным бумагам и биржам США (SEC) первого спотового ETF на Ethereum в мае текущего года.

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Исследователь рынка отмечает несколько факторов, стимулирующих рост цен на Ethereum. Множество монет "застряли" в контрактах на размещение ставок, что усложняет их продажу и создает спрос со стороны покупателей в условиях увеличивающегося интереса.

Переход на механизм PoS, дефляция ETH, уменьшение комиссий на 2-м уровне и предстоящее обновление DenCun играют ключевую роль в потенциальном росте курса. Аирдропы и обновление EIP 4844 также могут вызвать повышенный интерес к Ethereum.

Ларк Дэвис, известный блогер и инвестор в криптовалюты, предоставил свои аналитические выводы на своем YouTube-канале TheCryptoLark. Его популярность в криптовалютном сообществе обусловлена обзорами проектов, информацией о новостях и советами по цифровым активам.

Дэвис поддерживает идеи децентрализации и блокчейна, активно выступая за использование технологии в различных сферах для улучшения и повышения финансовой свободы. Он также активно предоставляет образовательные материалы, помогая новичкам в мире криптовалют принимать информированные решения.

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По последним данным, на вечер 2 февраля, цена Ethereum составила $2315, а рыночная капитализация актива достигла $278,27 млрд.