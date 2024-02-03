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Эмитент стейблкоина USDT, компания Tether, осуществила блокировку трех адресов, на которых накоплено 49,2 миллиона USDT.
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По информации от Whale Alert, первый адрес содержит 21,67 миллиона USDT, а также 3331 ETH, оцененных в $7,68 миллиона согласно Debank.
На втором адресе хранится 16,48 миллиона USDT и около 35,2 ETH, что приблизительно составляет $81 000. На третьем адресе обнаружено 11,05 миллиона USDT и 0,47 ETH, превышающих $1000.
Важно отметить, что все три адреса, возможно, связаны, так как на каждом из них помимо стейблкоинов и Ethereum обнаружены токены MTV и PLS, оцененные в менее чем $3.
Несколько минут до блокировки указанных адресов на биржу Binance было отправлено 40 миллионов XRP.
Напомним, в ноябре 2023 года Tether заморозила $225 миллионов на криптокошельках, связанных с международной преступной организацией. В декабре того же года эмитент USDT также заблокировал 161 кошелек.