Marathon Digital согласилась выплатить Hut 8 комиссию в размере $13,5 млн, чтобы получить полный операционный контроль над недавно приобретенными территориями для добычи биткоинов (BTC) — в Гранбери (Техас, США) и в Кирни (Небраска, США)

Marathon Digital согласилась перечислить Hut 8 сумму в $13,5 млн за приобретение полного контроля над участками добычи биткоинов в Гранбери (Техас, США) и Кирни (Небраска, США). К 30 апреля 2024 года ожидается полная смена оператора на этих территориях. При этом Hut 8 продолжит предоставление некоторых услуг и самостоятельную добычу биткоинов.

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Ашер Генут, глава Hut 8, выразил гордость работой команды по управлению объектами в Кирни и Гранбери, подчеркнув ее талант и преданность. Ожидается, что переход операционной деятельности будет осуществлен плавно в ближайшие месяцы, и обновленная информация о будущих планах будет предоставлена.

В предыдущем месяце Marathon Digital заключила сделку на сумму $178,6 млн с Generate Capital для приобретения объектов. В то время как Hut 8 продолжала управление операциями в соответствии с предыдущим соглашением.

Hut 8 также соблюдает соглашение об обслуживании после слияния с USBTC в 2023 году, действительное еще 4 года, с ежемесячной оценкой в $1,2 млн. Решение дочерних компаний Marathon и Hut 8 расторгнуть контракт и передать операционные обязанности в пользу Marathon призвано снизить операционные расходы, улучшив себестоимость добычи биткоинов на этих площадках.

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Председатель и генеральный директор Marathon, Фред Тиль, отметил, что управление объектами в Гранбери и Кирни позволит оценить операционные и экономические выгоды от владения. Он выразил надежду на более значимое влияние и использование операционного опыта для максимальной реализации преимуществ данного приобретения.