25 января началась раздача токенов от децентрализованного протокола для создания роллапов AltLayer (ALT)





25 января стартовала фаза распределения токенов от AltLayer, децентрализованного протокола для создания роллапов. Теперь присоединиться к аирдропу могут стейкеры Celestia (TIA).

реклама

Следующая стадия раздачи бесплатных токенов AltLayer запланирована с 20 февраля по 5 марта. Доступ к участию открыт для всех стейкеров Celestia (TIA), по информации из блога DeFi-проекта.

AltLayer - это децентрализованный протокол, стартовавший в 2021 году, позволяющий создавать роллапы и масштабировать Ethereum. Проект упрощает развертывание приложений второго уровня (L2) на различных блокчейнах, таких как Avalanche, Polygon и Celestia, без необходимости программирования.

Одной из ключевых особенностей AltLayer является концепция рестейканных роллапов (Restaked Rollups), создаваемых из объединенных пакетов, что повышает скорость, децентрализацию и безопасность.

AltLayer успешно привлекла инвестиции на сумму $7,2 млн от фондов Polychain Capital, Jump Crypto и Breyer Capital.

Нативный токен протокола - ALT, используемый для управления, стейкинга и комиссий. ALT уже торгуется на Binance, Bitget, HTX и KuCoin, и его рыночная капитализация приближается к $378 млн.

25 января стартовал первый этап раздачи токенов ALT. 300 млн токенов (примерно $93 млн) распределяются между держателями невзаимозаменяемых токенов (NFT) и квалифицированными рестейкерами EigenLayer. К настоящему моменту 225 млн ALT ушли на 196 тыс. кошельков.

Теперь стейкеры Celestia могут присоединиться к раздаче токенов ALT. Для них выделен специальный пул с 10% токенов.

Регистрация для участия в аирдропе продлится с 2 по 20 февраля. Претендовать на бесплатные токены могут те, кто застейкал TIA не менее 35 раз до 17 января 2024 года.

Общее количество адресов, получающих токены в период с 20 февраля по 5 марта, составит 94 759.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В контексте аирдропа Jupiter на базе Solana, который начался несколько дней назад, площадка вышла на первое место среди крупнейших децентрализованных бирж (DEX).