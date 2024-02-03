FIL — нативный токен ориентированной на децентрализованное хранение данных блокчейн-платформы Filecoin

Filecoin (FIL), ключевой токен блокчейн-платформы Filecoin, ориентированной на децентрализованное хранение данных, продолжает свой путь на крипторынке. Несмотря на общий подъем рынка, FIL в настоящее время торгуется на уровне, отстающем на 97,9% от исторического пика, достигнутого в апреле 2021 года.

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Частое снижение цены может привести к панике среди новичков, однако опытные трейдеры видят в этом возможность формирования устойчивого средне- или долгосрочного портфеля, что позволяет приобрести интересующие монеты по выгодной цене.

Как выгодно вложиться в FIL сегодня, чтобы стать миллионером в перспективном буллране?

Filecoin представляет собой децентрализованную альтернативу популярным облачным хранилищам, таким как Amazon Web Services или Alibaba Cloud. Пользователи могут платить за хранение файлов в сети или предоставлять вычислительные ресурсы и получать токены FIL в качестве награды.

На данный момент Filecoin занимает 38-е место среди криптовалют, а его рыночная капитализация составляет $2,5 млрд.

Для расчета необходимого количества токенов для достижения статуса миллионера при возвращении FIL к историческому максимуму, используйте формулу:

\[ Количество токенов = \frac{Целевая сумма}{Предполагаемая будущая цена} \]

где:

- Целевая сумма — $1 млн

- Предполагаемая будущая цена — исторический максимум $236,84

Чтобы достичь миллионерского статуса, требуется приобрести примерно 4222 токена. По текущей цене $4,98, это обойдется в $21 032.

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Тем не менее, стоит помнить, что крипторынок подвержен волатильности и воздействию "черных лебедей". Расчеты основаны на текущих данных и предположениях. Вложения следует осуществлять осторожно, соблюдая принципы риск- и мани-менеджмента, инвестируя только те средства, которые можно позволить потерять.