Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) обязала криптовалютную биржу Zipmex приостановить торговлю цифровыми активами и предоставление брокерских услуг





Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) вынесла решение о временной приостановке деятельности криптовалютной биржи Zipmex, требуя пересмотра ее структуры и процессов. Причина – непосредственные проблемы в поддержании и управлении ликвидным капиталом.

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Постановление SEC было вынесено 12 января, когда платформе было предложено внести коррективы в систему управления. Однако, после анализа в начале февраля, регулятор установил, что выявленные недостатки не были устранены.

Zipmex получила 15 дней, начиная с 2 февраля, чтобы выполнить предписание. В период временной остановки биржа обязана предоставить пользователям возможность вывода активов в любое время, с восстановлением обычной деятельности после получения одобрения от SEC.

История проблем Zipmex началась в июле 2022 года, когда биржа столкнулась с недостатком ликвидности из-за сложностей у партнеров - Babel Finance и Celsius Network. В результате возникших проблем биржа временно приостановила вывод средств, объявив о "стечении обстоятельств", не зависящем от нее.

Через несколько дней депонирование и частичный вывод средств были восстановлены, но впоследствии биржа обратилась к суду Сингапура, защищаясь от кредиторов.

В осени 2022 года SEC Таиланда обратилась в полицию с заявлением против Zipmex и ее соучредителя Акаларпа Йимвилайя.

В декабре того же года V Ventures предложила выкупить 90% акций Zipmex за около $100 млн. После завершения сделки биржа пообещала полностью восстановить вывод средств. Однако в марте 2023 года Zipmex предупредила о возможной ликвидации из-за неуплаты транша от V Ventures.

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В апреле та же венчурная фирма предложила кредиторам выкуп обязательств Zipmex по цене 10–20 центов за каждый доллар.