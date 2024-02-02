Исследователи сообщили, что торговые объемы для нативного токена агрегатора DEX Jupiter (JUP) составили $1,4 млрд за первые 24 часа после начала торгов





Исследователи сообщают, что обороты торгов децентрализованной биржи Jupiter (JUP) за первые сутки достигли $1,4 миллиарда после ее появления на крупнейших мировых криптобиржах, включая Binance. Этот показатель превышает объем сделок на самой бирже более чем в два раза.

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Эксперты отмечают, что успех Jupiter сделал ее лидером среди децентрализованных бирж, превзойдя Uniswap по объемам торгов. Запуск и распределение токенов JUP также стали катализатором активности на платформе Solana. Разработчики кошелька Phantom подчеркивают, что уровень трафика после запуска мем-токена WEN вырос втрое.

Токен управления JUP появился на рынке 31 января 2024 года по цене $0,40. Его листинг на централизованных биржах, таких как Bybit, Binance, Bitfinex, HTX, OKX и др., содействовал подъему цены до $0,6 и увеличению рыночной капитализации до $808 миллионов.

На момент запуска в обращении находится около 1,35 миллиарда токенов JUP, представляющих 13,5% от общего объема в 10 миллиардов.

Разработчики провели бесплатное распределение токенов среди пользователей, осуществивших сделки на платформе Jupiter на сумму не менее $1000 до 2 ноября 2023 года. Это должно привести к получению новыми активами более 955 тысяч адресов кошельков.

В общей сложности проект планирует передать пользователям 4 миллиарда токенов JUP, что составляет 40% от общего объема, в рамках четырех этапов. Разработчики подчеркивают, что будущие раунды раздачи направлены на привлечение новых пользователей. Однако запуск JUP не прошел без замечаний, поскольку некоторые пользователи высказались о том, что команда использует пул для публичной перепродажи активов.

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В ответ основатель проекта под псевдонимом Мяу заявил, что коллектив прозрачно раскрыл механику пула запуска, отметив, что доля продаж команды уменьшилась с 20% до 5%, а затем до 2,5% от общего количества токенов JUP.