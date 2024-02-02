Известный криптовалютный эксперт Джейкоб Бари опубликовал новое видео на своем YouTube-канале, в котором рассказал о перспективах криптовалюты Jupiter (JUP)

Известный аналитик криптовалют, Джейкоб Бари, поделился своим видением перспектив криптовалюты Jupiter (JUP) в новом видео на своем YouTube-канале. Актив успешно дебютировал на центральных биржах 31 января 2024 года, вызвав интерес трейдеров и совершив сделки на сумму более $1,5 млрд за первые 24 часа.

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JUP теперь доступна на популярных платформах, таких как Binance, OKX и Bybit, привлекая внимание широкой аудитории. Джейкоб Бари подчеркнул, что релиз токена вызвал значительный резонанс, стимулируя активные торговые операции и спекуляции среди участников рынка.

По данным Coingecko, JUP лидирует по объему продаж, конкурируя с Ethereum, Bitcoin и USDT. Помимо этого, у Jupiter имеется $423 млн ликвидности, и ее рыночная капитализация превышает $810 млн. Согласно аналитике, данная криптовалюта легко может преодолеть отметку $1 млрд по общему предложению активов на рынке.

Джейкоб Бари высказал мнение, что токен JUP обладает потенциалом достичь цены в районе $1,16 или $1,18. Это открывает перспективы для Jupiter стать лидером на рынке децентрализованных бирж. Также стоит отметить, что платформа Jupiter опередила Uniswap по объему торгов за последние 24 часа.

Эксперт подчеркнул популярность JUP в социальной сети Twitter, где соответствующий хештег #dupe находится в тренде. Согласно анализу индустрии, Jupiter привлекает внимание инвесторов и обещает стать одним из ключевых токенов в ближайшие недели.

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На 1 февраля 2024 года стоимость JUP достигла $0,602, а рыночная капитализация составила $811,3 млн. За последние сутки участники рынка провели сделки на общую сумму $1,53 млрд с этим криптоактивом.