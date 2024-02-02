Известный криптовалютный трейдер и аналитик Crypto Banter рассказал об идеальных точках для покупки биткоинов (BTC)

Эксперт в сфере криптовалют Crypto Banter поделился своими прогнозами относительно биткоина (BTC) и альткоинов. Согласно его мнению, близится период, благоприятный для покупки биткоина, советуя инвесторам активно покупать виртуальные монеты при падении курса.

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Аналитик обратил внимание на важность повторного анализа уровней курса BTC и рекомендовал использовать индекс страха и жадности. Он выделил стратегию "покупай при падении, продавай при росте" как эффективную на криптовалютном рынке.

Crypto Banter подчеркнул, что многие альткоины перепроданы, и приобретение их по текущим ценам нецелесообразно. Он высказал интерес к некоторым альткоинам, включая Cardano (ADA), считая их перспективными. Аналитик предвидит бычий рынок и рост цены на ADA в ближайшее время. Он также призвал трейдеров мониторить графики Polkadot (DOT), Aptos (APT) и других альтернативных криптовалют.

Аналитик предостерегает о возможном падении стоимости BTC на 30%, что повлечет за собой сильное снижение цен на альткоины. Он рекомендует трейдерам быть готовыми к такому сценарию и подчеркивает, что фондовые рынки также могут сократиться на 1-2%. Crypto Banter призывает к терпению в ожидании изменений.

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На 1 февраля 2024 года стоимость биткоина снизилась на 0,85%, достигнув $42 514. Капитализация BTC составляет $833,45 млрд, а объемы торгов - $24,56 млрд.