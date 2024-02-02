На текущий момент многие криптоактивы из топ-10 по капитализации пребывают в локальной просадке

На данный момент многие из криптовалют, входящих в топ-10 по капитализации, испытывают временное снижение стоимости. Несмотря на это, эксперты в сфере криптовалют высказывают оптимистическое мнение относительно перспектив развития цифровых активов в текущем году. Аналитики из Finbold выделяют несколько криптовалют, которые, по их мнению, обещают заметный доход инвесторам в текущем году.

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В первую очередь, эксперты акцентируют внимание на Bitcoin, оставаясь флагманом криптосегмента с наивысшей капитализацией. Многие специалисты считают, что в текущем году Bitcoin может существенно увеличить свою стоимость, в частности, благодаря появлению отраслевых ETF и предстоящему халвингу. Аналитик Микаэль ван де Поппе высказывает предположение, что к концу года Bitcoin может достичь отметки в $500 тысяч. В настоящее время BTC торгуется около $42 170, что означает снижение стоимости на 7,7% за последние 30 дней.

Затем эксперты обращают внимание на Ethereum, который в настоящее время представляет собой перспективный актив. В текущем году ожидается глобальное обновление экосистемы Ethereum с увеличением пропускной способности до 100 тысяч транзакций в секунду. Это делает главный альткоин более привлекательным для инвестиций.

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В заключение, представители Finbold подчеркивают привлекательность инвестирования в Solana. Они отмечают, что несмотря на статус "убийцы Ethereum", экосистема Solana продолжает активное развитие, привлекая внимание многих институциональных инвесторов. Аналитики Finbold утверждают, что положительная тенденция сохранится и в текущем месяце. За последнюю неделю актив подорожал на 10%, достигнув отметки $96,12.