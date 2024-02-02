Поддерживаемая Paradigm и Coinbase платформа для торговли криптодеривативами Aevo развернула смарт-контракт нативного токена, выпуск которого ожидается в ближайшие недели

Paradigm и Coinbase, лидеры в сфере криптодеривативов, поддерживают платформу Aevo, которая запускает смарт-контракт для своего нативного токена. Эмиссия этого токена ожидается в ближайшие недели.

реклама

Ранним участникам проекта предоставляется право на долю эмиссии AEVO, снапшот для предстоящего аирдропа уже сделан.

Детали распределения остаются неясными, однако известно, что учитываться будут торговые объемы пользователей платформы.

В ближайшие дни команда проекта запустит программу фарминга с вознаграждениями в нативном токене.

Пользователи торговой платформы смогут обменивать токены DeFi-сервиса Ribbon Finance (Aevo ранее была частью этого проекта) на AEVO в соотношении 1:1.

Протокол использует решение второго уровня на базе Optimistic rollups, разработанное с применением технологий от Conduit. Разработчики Aevo планируют внедрить уровень доступности данных Celestia для поддержания низких комиссий и открытия возможностей для взаимодействия с другими модульными платформами.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее ForkLog представил перечень крупнейших получателей аирдропа от платформы AltLayer.