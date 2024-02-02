Аналитики DappRadar опубликовали отчет о децентрализованных приложениях и секторе DeFi за январь 2024 года

Аналитический отчет DappRadar о январе 2024 года выявил интересные динамики в децентрализованных приложениях и секторе DeFi. Начало года, омраченное ожиданиями халвинга биткоинов, стало толчком для оптимизма участников Web3-индустрии. По словам экспертов, внутрисетевые показатели подчеркивают положительную тенденцию.

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Число ежедневных уникальных активных кошельков в DeFi (dUAW) достигло исторического максимума в 5,3 миллиона, превысив пиковые значения 2022 года. Это важный сигнал, а численность dUAW в социальных сетях выросла на 262%, приближаясь к отметке в 1 миллион. Онлайн-игры продолжают удерживать 28% доли в индустрии децентрализованных приложений (dApps).

Общая заблокированная стоимость (TVL) в секторе DeFi увеличилась на 7%, достигнув $110 миллиардов, став самым высоким показателем с 2022 года. Торговый объем невзаимозаменяемыми токенами (NFT) достиг $1,5 миллиарда, а количество уникальных трейдеров превысило 903 тысячи.

Платформа Blur выделяется по объемам торгов NFT, удерживая 47% рынка, при этом доля в общих продажах составляет всего 4%. Это указывает на предпочтение пользователей более дорогостоящих активов, средняя стоимость токена на этой платформе составляет $3260.

OpenSea, с 6,6% общего объема торгов, удивляет своей долей в сделках - 14%. Средняя цена NFT на платформе всего $136. Аналитики отмечают потери в размере $41 миллионов из-за хакерских атак и мошенничества.

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Блокчейн Ethereum удерживает лидерство в секторе DeFi с 68% TVL, в то время как Tron занимает 7%. Реализация крупного обновления Ethereum в рамках проекта Dencun в этом месяце станет важным событием, повышая актуальность и доступность решений второго уровня (L2).