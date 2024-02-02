Ethereum остается главным альткоином и наиболее популярной платформой для развертывания смарт-контрактов

Ethereum по-прежнему удерживает свое лидерство среди альткоинов, оставаясь предпочтительной платформой для смарт-контрактов. За 31 января количество транзакций в его экосистеме достигло 20-месячного максимума, превысив отметку в $36,02 млн. Пользователи ETH активны, несмотря на спад в сегментах NFT и DeFi в предыдущем месяце.

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Аналитики CryptoSlam сообщают, что объем продаж невзаимозаменяемых токенов на базе Ethereum за последний месяц сократился на 2%, составив чуть более $356 млн. В сфере децентрализованных финансов заблокированные средства в DeFi-контрактах на эфир уменьшились на 7%, достигнув $31,85 млн.

Несмотря на активный спрос от инвесторов, комиссионные сборы в экосистеме Ethereum снизились в январе на почти 34%, составив около $213 млн. Это заметное изменение по сравнению с декабрем, когда пользователи заплатили $325 млн за использование эфира.

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В предыдущем месяце команда Crypto.ru отметила рост капитализации стейблкоинов, однако не все эксперты считают это положительным явлением. Представители JPMorgan выразили резкую критику Tether USD, подчеркивая, что отсутствие четкой системы регулирования стейблкоинов создает серьезные риски для индустрии цифровых активов. Аналитик JPMorgan Николаос Панигирцоглу считает, что нормативные изменения в различных юрисдикциях, включая США, будут оказывать значительное воздействие на стабильные монеты. Одобрение законопроекта в США, направленного на надзор за стейблкоинами, ожидается в ближайшее время.