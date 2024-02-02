Депутаты Госдумы от фракции КПРФ предложили узаконить стабильные цифровые монеты обеспеченные золотом чтобы использовать эти стейблкоины для трансграничных расчетов





Депутаты Госдумы от фракции КПРФ представили законопроект, нацеленный на официальное признание стабильных цифровых монет, обеспеченных золотом, с целью их использования в трансграничных расчетах. Этот законопроект, внесенный в рамках закона о цифровых финансовых активах (ЦФА), предложил внедрить определение стейблкоинов, обеспеченных золотом.

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Депутаты КПРФ высказали обеспокоенность отсутствием законодательного регулирования стейблкоинов в настоящем законодательстве. Согласно закону ЦФА, российским компаниям и физическим лицам в настоящее время запрещено осуществление расчетов в цифровой валюте.

В контексте сложившейся внешнеполитической обстановки и санкций, представители КПРФ утверждают, что расчеты между банками стали менее надежными, требуя внедрения новых механизмов для взаиморасчетов между компаниями. Согласно предложенному законопроекту, стейблкоин, обеспеченный золотом, может стать основой для валютных расчетов в рамках экспортных операций, при этом не заменяя другие средства оплаты за выполненные работы, услуги, поставленные товары или расчеты между физическими лицами в России.

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Ранее глава комитета Госдумы по финансовым рынкам, Анатолий Аксаков, подчеркнул, что внимание парламента весенней сессии будет сосредоточено на законопроектах, регулирующих криптовалюты и цифровой рубль.