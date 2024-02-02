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bitcoin
КПРФ предложила узаконить в России стейблкоины обеспеченные золотом
Депутаты Госдумы от фракции КПРФ предложили узаконить стабильные цифровые монеты обеспеченные золотом чтобы использовать эти стейблкоины для трансграничных расчетов

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Депутаты Госдумы от фракции КПРФ представили законопроект, нацеленный на официальное признание стабильных цифровых монет, обеспеченных золотом, с целью их использования в трансграничных расчетах. Этот законопроект, внесенный в рамках закона о цифровых финансовых активах (ЦФА), предложил внедрить определение стейблкоинов, обеспеченных золотом.

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Депутаты КПРФ высказали обеспокоенность отсутствием законодательного регулирования стейблкоинов в настоящем законодательстве. Согласно закону ЦФА, российским компаниям и физическим лицам в настоящее время запрещено осуществление расчетов в цифровой валюте.

В контексте сложившейся внешнеполитической обстановки и санкций, представители КПРФ утверждают, что расчеты между банками стали менее надежными, требуя внедрения новых механизмов для взаиморасчетов между компаниями. Согласно предложенному законопроекту, стейблкоин, обеспеченный золотом, может стать основой для валютных расчетов в рамках экспортных операций, при этом не заменяя другие средства оплаты за выполненные работы, услуги, поставленные товары или расчеты между физическими лицами в России.

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Ранее глава комитета Госдумы по финансовым рынкам, Анатолий Аксаков, подчеркнул, что внимание парламента весенней сессии будет сосредоточено на законопроектах, регулирующих криптовалюты и цифровой рубль.

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