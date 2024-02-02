реклама
Депутаты Госдумы от фракции КПРФ представили законопроект, нацеленный на официальное признание стабильных цифровых монет, обеспеченных золотом, с целью их использования в трансграничных расчетах. Этот законопроект, внесенный в рамках закона о цифровых финансовых активах (ЦФА), предложил внедрить определение стейблкоинов, обеспеченных золотом.
реклама
Депутаты КПРФ высказали обеспокоенность отсутствием законодательного регулирования стейблкоинов в настоящем законодательстве. Согласно закону ЦФА, российским компаниям и физическим лицам в настоящее время запрещено осуществление расчетов в цифровой валюте.
В контексте сложившейся внешнеполитической обстановки и санкций, представители КПРФ утверждают, что расчеты между банками стали менее надежными, требуя внедрения новых механизмов для взаиморасчетов между компаниями. Согласно предложенному законопроекту, стейблкоин, обеспеченный золотом, может стать основой для валютных расчетов в рамках экспортных операций, при этом не заменяя другие средства оплаты за выполненные работы, услуги, поставленные товары или расчеты между физическими лицами в России.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовым рынкам, Анатолий Аксаков, подчеркнул, что внимание парламента весенней сессии будет сосредоточено на законопроектах, регулирующих криптовалюты и цифровой рубль.