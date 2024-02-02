Криптоинфлюэнсер прокомментировал ситуацию с первой в мире криптовалютой, заявив, что ожидает рост биткоина со второй половины марта этого года





Криптоаналитик Артур Хейс поделился своими прогнозами относительно динамики биткоина, основываясь на текущих событиях. По мнению Хейса, цена биткоина может претерпеть незначительное снижение, однако возможны резкие изменения в случае, если акции крупных региональных банков, таких как New York Community, упадут в выходные. Акции банка уже потеряли более 45% своей стоимости после неожиданного убытка в конце 2023 года и сокращения дивидендов.

реклама

Согласно Хейсу, биткоин начнет демонстрировать рост, начиная с 23 марта. Этот прогноз основан на предстоящем анонсе Федеральной резервной системы США о прогнозе изменения ключевой ставки, который ожидается 19-20 марта. Эксперт указывает на важность этих событий для криптовалютного рынка, подчеркивая возможное воздействие на стоимость цифровых активов.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Хейс подчеркивает, что бычий тренд на рынке криптовалют только начинает набирать обороты. Несмотря на нестабильность в 2024 году, эксперт прогнозирует достижение финансовыми рынками исторического максимума к концу года. Криптоблогер предупреждает, что в ближайшей перспективе цены на биткоин могут существенно снизиться из-за роста инфляционных ожиданий инвесторов, не исключая возможного падения до уровня $30 000.