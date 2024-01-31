Transak заключила партнерство с Visa для конвертации криптовалют в фиат

Transak, специализирующийся на финансовой инфраструктуре, подписал стратегическое соглашение с Visa, мировым лидером в области платежных решений. Эта инициатива призвана значительно улучшить процесс конвертации цифровых активов в национальные валюты для пользователей более чем 145 стран мира.

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Согласно официальному заявлению, партнерство позволит пользователям кошельков, таких как MetaMask и Coinbase Wallet, быстро и оперативно выводить свои криптовалютные средства на банковские карты. Важно отметить, что все транзакции будут проводиться в реальном времени и займут не более 30 минут.

Янилс Гонсалес-Оре, глава отдела Visa Direct, подчеркнул, что благодаря функции Visa Direct от Transak пользователи могут наслаждаться более быстрым, простым и интегрированным опытом. Этот платежный сервис значительно упрощает процесс конвертации цифровых активов в наличные деньги, что позволяет свободно тратить их в более чем 130 миллионах торговых точек, принимающих карты Visa.

Партнерство с Visa освобождает пользователей от необходимости использования централизованных бирж. Сами Старт, генеральный директор Transak, считает это "переломным моментом для Web3", предоставляя миллионам людей по всему миру возможность конвертировать цифровые активы в национальные валюты без риска мошенничества или сложных процедур.

Transak, как платежная платформа, предоставляет широкий спектр инструментов для упрощения покупки и продажи криптовалют. В 2023 году стартап привлек $20 миллионов в рамках серии А, что свидетельствует о высоком интересе инвесторов.

По данным официального сайта, Transak поддерживает более 170 криптовалют и действует в более чем 100 странах мира, включая Турцию, Португалию, США, Мальту, Бельгию, Индонезию, Казахстан и другие.

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Важно отметить, что Visa активно развивает партнерства в сфере криптоплатежей, включая сотрудничество с криптовалютной биржей WhiteBIT и введение расчетов в стейблкоинах USDC. На октябрь 2023 года операции с криптокартами Visa достигли внушительной суммы в $3 миллиарда.