Джек Дорси недавно выступил на одной из конференций, посвященных майнингу и подтвердил свою позицию по биткоину

Джек Дорси, выступая на конференции о майнинге, подчеркнул важность биткоина в глобальной энергетической инфраструктуре. Согласно его высказываниям, данная криптовалюта не только модернизирует инфраструктуру, но и способствует ее расширению.

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Он также высказал опасения относительно централизации майнинг-пулов, предостерегая от возможного контроля над сетью биткоина. С учетом того, что 11 майнинг-пулов в настоящее время обладают значительной долей вычислительной мощности BTC, возникает необходимость в поощрении появления новых пулов, создавая условия для конкуренции в данной области.

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Следуя логике Дорси, он выделил роль Африки в будущем расширении инфраструктуры для биткоина. Гендиректор Ark Invest, Кэти Вуд, поддержала эту точку зрения, утверждая, что биткоин активно способствует модернизации глобальной платежной системы, делая его одной из наиболее надежных инвестиций на современном рынке.