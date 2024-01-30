Суд приговорил жителя Гуама Жюльена Абата Уэймута к 30 месяцам тюремного заключения за незаконный бизнес по переводу денежных средств, обмен и передачу биткоинов, а также за привлечение криптоинвестиций

Жителя Гуама, Жюльена Абата Уэймута, приговорили к 30 месяцам заключения за незаконный бизнес с деньгами и криптовалютой. Суд вынес решение после того, как прокуратура округа Гуам и Северных Марианских островов обвинила 32-летнего Уэймута в проведении незаконных операций по переводу денег и обмену биткоинами. В период с января 2020 по апрель 2021 года он предоставлял услуги по переводу наличных и криптовалют с оплатой за услуги.

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По данным прокуратуры, Уэймут также привлекал людей к инвестициям в криптовалюты, обещая им прибыль. Преступник передавал привлеченные биткоины третьей стороне, Уильяму Ичиоке, управлявшему Ichioka Ventures. Эта инвестиционная схема привела к переводу активов на сумму около $5,5 млн. Уэймут реинвестировал личную прибыль в криптовалюты, хранил средства на банковских счетах и использовал часть для приобретения транспортных средств.

Обвинение прокуратуры также касается того, что Уэймут не зарегистрировался в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), что нарушило федеральные правила перевода денег. В результате признания вины ему были конфискованы более 200 BTC, 6 автомобилей и $127 000. Суд приговорил его к 30 месяцам тюремного заключения, за которыми последует трехлетний период освобождения под надзором.

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