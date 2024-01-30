Команда межсетевого моста Orbiter Finance заявила о подготовке к запуску собственного EVM-совместимого решения второго уровня под названием Rollup

Команда Orbiter Finance объявила о подготовке к запуску своего проекта второго уровня с названием Rollup, представляющего собой EVM-совместимое решение, основанное на технологии ZK-Rollups. Этот блокчейн ориентирован на высокую совместимость, позволяя пользователям передавать активы и данные между различными L2-решениями.

реклама

Orbiter Rollup станет ключевым проектом для Web3-сообщества, предоставляя доступ к разнообразным сетям второго уровня. Orbiter Finance утверждает, что одного EVM-совместимого аккаунта будет достаточно для полноценного исследования экосистемы Ethereum.

Пока не раскрыв деталей о возможном выпуске нативного токена, разработчики заявляют о фокусе на создании продукта и улучшении пользовательского опыта.

Orbiter Finance уже занимает значительную позицию в L2-сетях Ethereum, обрабатывая 57% всех транзакций. В 2023 году через этот проект было проведено более 12 миллионов операций на сумму $7,8 миллиарда.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Дата запуска бета-версии Orbiter Rollup пока не разглашена, однако разработчики обещают предоставить информацию в ближайшем будущем, а также представить партнеров, поддержавших блокчейн. Напомним, что Frax Finance готовится к запуску собственной L2-сети Fraxtal в феврале 2024 года.