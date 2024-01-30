Цена ADA падает с 14 декабря, установив 29 декабря понижающийся максимум

Цена криптовалюты ADA начала свой спад с 14 декабря, достигнув минимума 29 декабря. Недавно Cardano ушла ниже важного уровня поддержки и теперь испытывает его как сопротивление.

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Cardano сталкивается с давлением после нескольких откатов. Недельный таймфрейм показывает, что цена ADA активно росла с октября 2023 года. Однако несмотря на множество попыток, она так и не смогла преодолеть ключевой уровень сопротивления, установленный с мая 2022 года.

В январе 2024 года Cardano сформировала шесть последовательных длинных верхних фитилей, свидетельствуя о давлении от продавцов, и начала стремительное снижение цены. В настоящее время токен приближается к уровню предыдущего бычьего прорыва.

Недельный индекс относительной силы (RSI) выдаёт медвежий сигнал, опускаясь ниже отметки 70, что указывает на медвежий тренд.

На дневном таймфрейме картина также говорит о медвежьем тренде. Подтверждено ценовой динамикой, сигналами RSI и волновым анализом Эллиотта. Согласно наиболее вероятному волновому сценарию, Cardano находится в волне C коррекционной структуры A-B-C, предваряющей минимум на $0,41, совпадающий с уровнем Фибоначчи 0,618 коррекции.

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Ценовая динамика также свидетельствует о проверке области $0,50 в качестве сопротивления после медвежьего пробоя, что является обычной реакцией после таких прорывов. Несмотря на медвежий прогноз, возвращение Cardano к уровню $0,50 может вызвать рост на почти 30% до следующего уровня сопротивления на $0,63.