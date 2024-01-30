Инновационное предложение инженера RippleX Дэвида ФЬЮЛИНГА о серьезных изменениях в управлении в XRP Ledger Foundation вызвало горячие дискуссии в сообществе XRP

Инициатива инженера RippleX Дэвида ФЬЮЛИНГА вносит существенные коррективы в управление XRP Ledger Foundation, вызывая активные дискуссии в XRP-сообществе. Основная цель предложения - установление более четкой системы членства и нового механизма формирования совета директоров фонда. Фьюлинг, опираясь на отмеченные им неудовлетворенности внутри сообщества, подчеркивает актуальность перехода к более децентрализованной и демократичной организации.

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Отметим, что данное предложение представляет собой личную инициативу Фьюлинга, не имеющую одобрения со стороны Ripple. Он направлен на решение проблемы отсутствия индивидуального голоса в XRPL-сообществе. Фьюлинг подчеркивает ключевую роль XRPLF в управлении важными ресурсами, такими как веб-сайты, репозитории GitHub и инфраструктура, делая их идеальной площадкой для экспериментов по стимулированию активности участников сообщества.

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Это предложение вызвало оживленные обсуждения, при этом некоторые высказали сомнения в необходимости изменений. Crypto Eri, известная личность в сообществе XRP, выразила беспокойство относительно отсутствия самоуправления у XRPLF, опасаясь возможных негативных последствий. Она также критиковала создание различных классов членства, предполагая возможный раскол и дискриминацию. Разработчик кошелька Xumm и выдающийся деятель XRPL Labs Витсе Винд ответил на эти опасения, подчеркнув, что XRPLF тщательно рассмотрит варианты, рамки и осуществимость предложенных изменений.